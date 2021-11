Charli XCX karantiinialbumi tegemisest linastub dokumentaalfilm

Dokumentaalfilmi lavastaja on Bradley&Pablo, kes on enim tuntud tänu Harry Styles'ile ja Rosalíale tehtud muusikavideotele. Film jõuab kinodesse ja voogedastusse 28. jaanuaril, vahendab Pitchfork.

"Charli XCX: Alone Together" esilinastus festivalil SXSW tänavu märtsis. Dokumentaalfilm võeti üles paralleelselt 2020. aasta albumi "How I'm Feeling Now" tegemisega vahemikus 6. aprill kuni 14. mai ning heidab pilgu Charli XCX-i tollase loomeprotsessi kulisside taha ja näitab laulja võitlust ärevuse, täitmatuse ja kokku-lahku kaugsuhtega.

