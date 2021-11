Vabamus avatakse e-Eesti arengut uuriv näitus

Näituse kuraator Henrik Roonemaa sõnas, et nendel on näitusel väljas muuhulgas püstitatud ajastutruu avalik internetipunkt. "Autentse tooli, laua, arvuti ja internetiga tollest ajast," selgitas ta ja tõi välja, et selle näitusega näitavad nad, miks just Eesti on saanud endale külge e-riigi märgi. "Hakkame peale 1959. aastast, kui Tartu Ülikooli jõudis esimene arvuti."

"Üks asi, millega Eesti sai IT-mõttes juba enne Skype'i maailmakuulsaks, oli Wifi, välisajakirjanikud käisid siin lennukitega vaatamas, kuidas Eestis on tasuta Wifi, mis levib igal pool," tõdes ta ja mainis, et ta on püüdnud sellel näitusel leida esemeid ja tähistada momente, mis on maailma mõttes unikaalsed.