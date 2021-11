Eesti naine kogub Harry Potteri legosid: mõned kollektsioonid on liiga kallid

Harry Potteri fänn Liia Tammes on juba viimased kümmekond aastat kogunud just oma Potteri-teemalisi legosid. "Ringvaate" stuudios tutvustas ta lähemalt oma hobi ja esitles ka põnevamaid komplekte.

Tammes peab end keskmiseks Harry Potteri fänniks. "Mulle meeldivad need lood, ma armastan neid raamatuid, olen neid ka oma lastele ette lugenud, nad on neid ka ise lugenud ja ma vaimustun väga ka nendest legodest, mis on seotud Harry Potteriga," kinnitas ta ja selgitas, et tema Lego-armastus sai alguse sellest, kui ta hakkas robootikat õpetama. "Siis ma sain aru, et legode maailm on täiesti lõputu."

Kõik legod pole siiski Liia Tammese omad, vaid tal on täpselt oma kolme pojaga ära jagatud, kes millised kogub. "Minu vanem poeg ja mina tegeleme Harry Potteri legodega, keskmine poeg kogub Ninjago ja Avengersi legosid ja kõige nooremal pojal on dinosaurused, rüütlid, laevad ja lossid."

Tõsiseid Harry Potteri legode kollektsionääre on tema sõnul Eestis umbes neli. "Meil on kamba peale puudu umbes viis komplekti," tõdes Tammes ja mainis, et nad kõik alustasid kollektsioneerimist umbes kümmekond aastat tagasi, mistõttu on neil puudu just 2000. aastate alguse kollektsioonid. "Paljude nende hinnad on aga nii kõrged, et ei raatsi osta."