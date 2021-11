Måneskin võitis MTV muusikaauhindade galal parima rokietteaste auhinna

Pühapäeval toimunud MTV Euroopa muusikaauhindade jagamisel seisis Eurovisiooni-võitja Måneskin esimese Itaalia bändina kõrvuti selliste nimedega nagu Coldplay, Foo Fighters, Imagine Dragons, Kings of Leon ja The Killers ning viis koju parima rokietteaste auhinna.

Rokkarid olid kokku nomineeritud kolmes kategoorias ning astusid galal lavale ka looga "Mammamia".

"Kõigepealt soovime tänada fänne ja inimesi, kes meid toetavad. Armastame teid. Aga tahame öelda ka inimestele, kes ütlesid, et me ei löö läbi oma muusikaga - tundub, et te eksisite," sõnas Måneskin laval auhinda vastu võttes.

Bändi järgmise aasta Euroopa turnee on juba välja müüdud, üks kontsert antakse ka Tallinnas.