Tanel Padar Eesti Laulust: hea, et rohkem artiste saab end näidata

"Oleme Inesega koos saateid juhtinud väga palju. Praegu oleme katseajal – kolleegid üheks õhtuks," rääkis Tanel Padar "Terevisioonis".

Tanel kiitis ka esimese veerandfinaali lugusid ja sõnas, et valituks said huvitavad ning eripärased lood. "Mõni väga hea lugu on ka. Esimeses veerandfinaalis on nii väga tuntud lauljaid kui ka üldsusele tundmatuid, näiteks Boamadu," sõnas Tanel. Tema sõnul on hea, et sel aastal toimuvad veerandfinaalid, sest need annavad rohkematele artistidele võimaluse end näidata.

Kaks aastat tagasi esines Tanel Padar koos bändiga Eesti Laulu laval Saku Suurhallis. Tõsi, toona võistlusest osa ei võetud, kuid Tanel ei välista seda tulevikus. "Kunagi ei tea. Kui ühe korra aastas esineda saab ja see on Eesti Laulu laval, siis teeme sellegi ära!"

Kui Tanelil ilmus lugu "Sinu aeg", tundis ta, et tegu on suurepärase looga, mida kontsertidel mängida. "Mulle tundus see super hea lugu, mida rahvas ja me ise kontsertidel naudiks. Ja siis tulid totaalsed piirangud," meenutas Tanel.

Sel vähesel ajal, kui muusikutele on vabadust antud, ongi Tanel uut muusikat teinud ja esitlenud. Ka tema uute lugude ideed ja demod on valmis, ent neid tahab artist kindlasti kontsertidel esitleda.

Uue muusikaga on Taneli sõnul praegu päris hästi. "Poole aasta jooksul andsime välja kaks singlit koos muusikavideotega. Ka kontserttegevus ja bänditegemine üldse on päris aktiivne olnud," tõdes laulja ja lisas, et alustamine võttis küll kaua aega, aga nüüd on bänd end mõnusalt käima saanud.

"Terevisioonis" esitas Tanel Padar kaht oma värskeimat lugu "Müüt" ja "Varjudes".