Mart Sander juubilar Annely Peebost: temas on midagi, mis hoiab teda värske

Priit Pajusaar tutvus Annely Peeboga esimest korda 1988. aasta suvel toimunud malevas. Samuti märkas Pajusaar kohe Peebo muusikalist talenti. "Väga kiirelt oli aru saada, et see on nüüd küll muusikaliselt metsikult andekas ja tõesti väga ilusa häälega tüdruk," rääkis Pajusaar esimesest kohtumisest Peeboga.

Pajusaar tõdes, et Annely Peebo oli nagu iga teine noor, kes tegeles maleva ühistegevustega, kuid jäi silma enda erakordselt hea lauluhäälega. Nii kirjutas Pajusaar ka Peebole loo.

Lisaks rääkis Pajusaar, et tema oli üks nendest inimestest, kes julgustas Annely Peebot välismaale õppima minema.

Annely Peebo sõbra Mart Sanderi arvates on naisel lisaks ilusale häälele ka märkimisväärselt kena välimus. "Oleme ausad, see on laval tohutult tähtis," ütles Sander. Veel rääkis Sander, et on imetlusväärne, et Peebo lauljakarjäär on kestnud 27 aastat, sest üldjuhul pole naislauljate tähelend niivõrd pikk. "Midagi temas on, mis hoiab teda värske," iseloomustas Mart Sander ooperilauljat ja lisas, et kindlasti on Peebo edukal teekonnal oluline roll töökusel.

Lisaks üllatasid Mart Sander ja Priit Pajusaar sünnipäevalast videokõnega. Annely Peebo mainis, et sünnipäev möödus toredasti ning õnnitlusi tuli kokku üle maailma. "Täna on nagu terve päev seda üllatust nii palju olnud," rääkis Peebo.