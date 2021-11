Geograafid võtavad osa 30 kaardi väljakutsest

"See on nagu väljakutsed ikka. Pang vett pähe, aga see on võib-olla natukene mõistlikuma tulemiga," rääkis geograaf Evelyn Uuema "Ringvaates".

Väljakutse sai alguse 2019. aastal, kui üks Soome geograaf kuulutas Twitteris välja 30-päevase üleskutse, milles pidi kuu jooksul tegema 30 eriilmelist kaarti. Osalejatele määratakse iga päev üks teema, millest lähtuvalt nad oma kaardid looma peavad. Teemadeks võivad olla näiteks punktid, jooned, kõrgus, rahvastik või isegi värvid.

"Tegelikult võib üsna loominguline olla," rääkis geograaf. Nii tegi Evelyn Uuema kaardi Pokemoni tegelaskujudest ja lõi igale Eesti linnale tegelaskujule vastava värvusega kaardi.

Samuti on loodud kaarte näiteks eestlaste mobiiltelefonide asukohtade järgi või kaardistatud Läänemerel laevade liikumist. Valminud on ka kaart Eesti kohanimedest, milles sisaldub "sini", "must" või "valge". Kaardilt selgus, et kõige rohkem paikneb nende sõnadega kohanimesid Lõuna-Eestis.

Ka on Evelyn Uuemaa koostanud kaardi populaarsest peitusmängust, mida mõned inimesed kutsuvad "Uka-ukaks" ja teised jällegi "Trifaaks". Kaardist selgus, et nimetus "Trifaa" on kasutusel peamiselt Kagu-Eestis. "Selle üle on tegelikult päris palju vaidlust olnud, kust see piir ikka läheb," rääkis geograaf ja lisas, et Saaremaal on segunenud mõlema nime kasutamine.

Uuema tõdes, et kuigi väljakutses osalemine nõuab aega ja pühendumist, annab see võimaluse kasutada kaarte ka õppetöös. "Päris palju olen saanud kasutada oma õppetöös tudengitele. Olen leidnud mingid uued analüüsimeetodid või disainivahendid või andmed," rääkis Uuemaa.

Kui peamiselt loodakse kaardid arvuti abil, siis väljakutses esineb ka neid päevi, kus tehnoloogia kasutamine on keelatud. Nii tegi Uuema ühel päeval Eesti kaardi hoopis jõhvikatest.