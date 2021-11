Kaitsevägi pidas vesist sünnipäeva sillaehitusvõistlusega

"Vaatame, kuidas nii-öelda tavamaailm võistleb siis militaarmaailmaga," iseloomustas sünnipäevapidustusi nooremleitnant Gert Urb, kes oli ühtlasi ka militaarmaailma võistkonna kapten. Tavamaailma poolt astus võistlustulle "Rakett69" võitja Uku Andreas Reigo.

Mõlemad kaptenid said käsutada viite ajateenijat. Ülesandeks oli ehitada sild, mille abil kogu meeskond kuiva jalaga üle veekogu saaks.

"Jooksusild on nii-öelda moodulitest kokkupandav sild. Seda läheb tihtipeale vaja selle jaoks, et ületada maastikul mingi kitsas koht," rääkis Urb ja lisas, et nendeks kohtadeks võivad olla näiteks jõed.

Uku Andreas Reigo ei olnud varem jooksusilda näinud ning selle ehitamine oli talle võõras. Samuti ei ole veel keskkoolis õppiv Reigo kaitseväega tihedalt kokku puutunud. Ajateenistust plaanib Reigo alustada pärast bakalaureusekraadi omandamist.

Nooremleitnant Gert Urbi sõnul võib olla jõe ületamiseks ka teisi viise, kuid peamine on, et meeskonnaliikmed jõuaksid kuiva jalaga teisele poole kallast. "Me võime küll kõik üle ujuda, aga lõpuks on see nii-öelda kuiv jalg, mis hoiab meid elus."

Silla ehitamisel peab Urb oluliseks täpset mõõtmist. Kui sild on hästi ehitatud, võib sellest Urbi sõnul üle joosta kuni 1000 inimest.

Võistkondade loodud sillad üksteisest palju ei erinenud. "Ma lootsin, et tuleb uus lahendus. Kahjuks ei tulnud," ütles Gert Urb.

"Ma usun, et me saame üle jõe, aga ma usun, et on olemas märksa paremaid lahendusi kui see millega hakkama saime," sõnas tavamaailma võistkonna kapten Uku Andreas Reigo.

Esimesena proovis sillast üle joosta militaarvõistkond. Ületada tuleb ligikaudu 60-meetrine veeriba. Meeskonnast keegi vette ei kukkunud ning silla ületamine toimus lihtsalt. Küll aga tõdesid noormehed, et enne silla ületamist oli neil sees kerge hirm.

Uku Andreas Reigo sild näis esmalt tugev. Esimesena testis silda võistkonna kapten Reigo, kellel õnnestus veekogu ületada muretult. Kolmanda jooksjaga hakkas sild näitama väsimuse märke ning neljas ületaja pidi veest välja saama juba silla abita.

"Kaitseväel on kogemust näha. Sild on hoopis stabiilsem," rääkis Uku Andreas Reigo.