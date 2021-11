Näitleja Mel Gibson lavastab filmi "Surmarelv 5"

Näitleja Mel Gibson kinnitas, et on järgmise "Surmarelv 5" filmi lavastaja.

Varem mängis Mel Gibson "Surmarelva" filmisaagas Martin Riggsi tegelaskuju. Filmide lavastaja oli Richard Donner, kes suri 5. juulil 2021.

Enne surma andis režissöör Donner näitleja Mel Gibsonile mõista, et kui peaks juhtuma, et Donner ei jõua "Surmarelv 5" lavastamisega lõpule, peab Gibson tema ametikoha üle võtma.

"Ta palus mul seda teha, kuid tol hetkel ei andnud ma talle veel vastust. Küll aga ütles ta seda enda abikaasale, produtsendile ja stuudiole. Seega lavastan mina filmi viienda osa," rääkis Gibson fännikohtumisel Londonis 13. novembril.

Mel Gibson on ka varem režissööriametit pidanud. Nii on tema käe all valminud filmid nagu näiteks "Hacksaw Ridge'i lahing", "Kristuse kannatused" ja "Apocalypto".

Hetkel pole veel teada, kas Gibson teeb filmis kaasa ka näitlejana.