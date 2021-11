Post Malone ja The Weeknd avalikustasid muusikavideo loole "One right now"

Post Malone ja The Weeknd jagasid muusikavideot oma hiljutisele koostöösinglile "One Right Now".

Tegemist on artistide esimese koostööga.

Muusikavideo autor on režissöör Tanu Muino. Videos näeb Post Malone'i ja The Weekndi pidamas omavahelist võitlust, millesse on kaasatud lõhkeaineid ja tulistamine.

Varem on Tanu Muino töötanud artistidega nagu Cardi B, Normani, Lizzo, Katy Perry ja Rosalía.

"One Right Now" on esimene singel Post Malone'i peagi ilmuvalt uuelt albumilt.