Karolin Kuusik: koroonaaeg on toonud inimlähedase moe

"Praegu on moes palju sellist, millesse saab end peita ja mõnusalt kookonisse tõmmata," ütles stilist Karolin Kuusik "Terevisioonis". Naise sõnul on oluline moesuund kapuutsidega riided ja vateeritud tooted, mis külmale ajale leevendust pakuvad.

Ka kunstkarusnahk on moes. "Väga kallid brändid kasutavad ja disainivad seda. Kunstkarusnahast tooteid müüakse peaaegu sama kallilt edasi kui päris karusnahast, sest see on niivõrd au sisse tõstetud," sõnas Kuusik.

Tänaval enam Kuusiku sõnul karusnahka eriti ei näegi. "Ootamatult kiiresti on see muutus toimunud. Tegelikult hoiab kunstkarusnahk ka sooja ja seda on saada väga erinevas kvaliteedis."

Koroonaaja tõttu on mood muutunud inimlähedasemaks. "Käsitsi tehtud tooted, heegeldatud ja kootud asjad on meeletult moes. Me igatseme üksteist - kallistusi ja puudutusi -, see tulebki läbi moe," nentis Kuusik ja lisas, et kootud asju on praegu püksteni välja ning käib tõeline käsitööpidu.

Mood pakub palju erinevaid lahendusi. Näiteks on moes nii laiade õlgadega pintsakud 80-ndatest kui ka naistele suunatud meesterõivad. "Väga suurelt on tagasi miniseelikud ja see on nii äge! Mini ei ole ammu moes olnud, pigem alla põlve pikkusega seelikud," rääkis Kuusik.

Meestemoes teevad praegu ilma musta ja pruuni värvi kombineeritud rõivad. Üheks meestemoe suunamuutjaks on Kuusiku sõnul Harry Styles. "Ta on väga meestemoodi muutmas ja need järelkajad kestavad veel aastaid. Meestemood muutub väga aeglaselt, aga kui see muutub, siis muutub kauaks. Harry Styles toob just naiste elemente moodi," sõnas stilist.

Meestele annab Kuusik soovituse hankida talveks kootud vest. Natuke tagasihoidlikumast valdkonnast on meie ilma sobivad ka kõrge kaelusega polod ja kudumid. Naistele aga soovitab roomiktallaga talvesaapaid - nendega on kindel, et ei külmeta, kuku ja ka vesi neist läbi ei lähe.