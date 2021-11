Positivus festival toimub edaspidi Riias

Festivali Facebooki lehel kirjutatakse, et artistid, kes Positivusest siiamaani osa võtnud, on muljetavaldavad ning sageli on seda isegi raske uskuda. Järgmine Positivus festival rõõmustab tuhandeid inimesi Riias Lucavsalas 15-16 juuli 2022.

Viimased kaks aastat on festival koroonapandeemia tõttu ära jäänud. Ürituse korraldajad näevad vaktsiini näol tunneli lõpus valgust ja loodavad suvel lõpuks festivali korraldada.

Kõik 2020. ja 2021. aasta Positivusele ostetud piletid kehtivad ka järgmise aasta festivalil.