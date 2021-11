Kanye West avaldas eksklusiivse versiooni albumist "Donda"

Albumil on varem avaldamata lood ja lugude uusversioonid. Näiteks lisandusid albumi eksklusiivsele versioonile lood "Life Of The Party" koos artistiga Andre 3000, "Up From The Ashes", "Never Abandon Your Family", "Keep My Spirit Alive Pt. 2", "Remote Control 2" koos artistidega Young Thug ja Kid Cudi.

"Donda" pidi algselt ilmuma 23. juulil pärast selle esimest avalikku kuulamisüritust, kuid West lükkas kuupäeva 6. augustile. Album jäi ilmumata ka sel kuupäeval ja selle lõpetamiseks seadis West ajutise elamise sisse Atlanta Mercedes Benz Stadiumile - samasse kohta, kus toimus esimene kuulamisüritus. "Donda" ilmus viimaks 29. augustil.