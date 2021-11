Filmi "Downton Abbey" teisest osast avaldati treiler

Uus film "Downton Abbey: A New Era" jätkab sealt, kus esimene pooleli jäi. Crawley perekond valmistub kuningas George V (Simon Jones) ja kuninganna Mary (Geraldine James) külaskäiguks.

Filmis mängivad Allen Leech, Maggie Smith, Michelle Dockery, Jim Carter, Brendan Coyle, Kevin Doyle, Joanne Froggatt, Harry Hadden-Paton jpt.

"Downton Abbey: A New Era" lavastaja on Simon Curtis. Filmi stsenarist on Julian Fellowes, kes kirjutas ka "Downton Abbey" sarja. Filmi produtseerivad Gareth Neame ja Liz Trubridge.

Film jõuab kinodesse 18. märtsil.