Little Mess: Eesti Laul on korralik karussell

"Eelmine kord ma nutsin, seekord lihtsalt värisen," ütles uudist kuuldes bändi Little Mess liige Viktoria. "Kui ma õigesti mäletan, tähendab see seda, et iga nädal on midagi kalendris. Kogu aeg on proovid, tele- ja raadiointervjuud," rääkis Viktoria. Tema sõnul on veerandfinaali jõudmine pandeemia pärast väärtuslikumgi. "Väga paljud asjad jäävad ära. See on karussell!" sõnas Viktoria.

Bändi teise liikme Johanna-Elise sõnul on Little Mess'i seekordne pala palju positiivsem kui lugu, millega eelmine kord Eesti Laulul osaleti. Ka on tänavu tegemist eestikeelse looga. "Lugu on nii positiivne, et kui kuulasime selle lõppversiooni, siis lihtsalt istusime ja mõnulesime siin koos," rääkis Johanna-Elise.

Little Mess osaleb Eesti Laulul looga "Hea päev". Loo autorid on Timo Vendt, Tanja Mihhailova-Saar ja Andra Teede.

Bändis laulavad Viktoria Solfikanitš, Johanna-Elise Kabel ja Elise Trei.