Evelin Samuel Eesti Laulust: teist varianti pole, kui võidu peale välja minna

"Ringvaade" käis muusikuid uudisega üllatamas Faehlmanni kohvikus, kus nad parajasti einestasid.

Laulu ühe autori Priit Pajusaare sõnul oli taolist uudist küll hea kuulda, ent eriti üllatavalt see ei tulnud. "Me ise arvasime, et see võiks juhtuda," muigas Pajusaar.

Evelin Samueli sõnul on tore, et Eesti Laulul osaletakse just selle koosseisuga. 1999. aastal esindas Samuel Eestit Eurovisioonil Priit Pajusaare ja Glen Pilvre looga "Diamond of Night". "Meil on palju juhuseid korraga mängus," tõdes Samuel.

Nimelt sattusid Samuel ja Pajusaar kogemata muusikaauhindade galal kõrvuti istuma ja jutuks tuli Eesti Laul. "Evelin ütles, et võiks sel aastal osaleda. Ma ei osanud selle peale midagi öelda, aga siis tuli meelde, et Glen oli saatnud mulle ühe looalge. Kõik klappis ja väga hea laul tuli," rääkis Pajusaar.

Samueli sõnul minnakse võidu peale välja. "Mulle tundub, et mida aeg edasi, seda paremaks inimesed ja nende looming läheb. Teist varianti pole, muidugi võidu peale välja," ütles Samuel.