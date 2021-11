Eesti Laulu esimesed veerandfinalistid on selgunud

Kokku esitati Eesti Laul 2022 konkursile 202 lugu, neist 40 jõuab esmakordselt avalikkuse ette veerandfinaalides. Esimene veerandfinaal toimub laupäeval, 20. novembril. Poolfinaali kohta läheb püüdma kümme lugu.

I veerandfinaali osalejad tähestikulises järjekorras

• Boamadu "Mitte kauaks": autorid Peeter Priks, Keith Mutvei

• Evelin Samuel, "Waterfall": autorid Glen Pilvre, Priit Pajusaar, Katrin Pärn

• Fiona and Me "Feel Like This": autorid Fiona and Me

• Jaagup Tuisk "Kui vaid": autorid Jaagup Tuisk, Rita Bavanati, Lauri Räpp

• Kéa "Everytime": autorid Andrei Zevakin, Ketter Orav

• Little Mess "Hea päev": autorid Timo Vendt, Tanja Mihhailova-Saar, Andra Teede

• Maian "Meeletu": autorid Maian Lomp, Gevin Niglas

• Peter Põder "Koos lõpuni": autorid Peter Põder, Raul Krebs

• Stig Rästa "Interstellar": autorid Stig Rästa, Victor Crone, Herman Gardarfve, David Lingren Zacharias, Fred Krieger

• Traffic "Kaua veel": autorid Karl Killing, Andreas Poom, Fred Krieger, Silver Laas, Vallo Kikas

Kõik neli veerandfinaali toimuvad otsesaadetena, lood astuvad võistlustulle artistide poolt konkursile esitatud muusikavideotena. Igast veerandfinaalist pääseb žürii ja publiku hääletamise tulemusena edasi viis lugu. Laulude esmaesitus toimub otsesaates, iga laulu poolt saab hääletada loo esitamise ajal ja saate viimases veerandtunnis.

Veerandfinaale juhivad tuntud artistid, kel tihe seos nii Eesti Laulu kui ka Eurovisiooniga. Esimest veerandfinaali juhivad Eestit Eurovisioonil esindanud Tanel Padar ja Eda-Ines Etti.

Eesti Laul 2022 konkursile esitatud lugusid hindas eelžürii koosseisus Andi Raig, Bert Järvet, Eda-Ines Etti, Eric Kammiste, Heili Klandorf, Henri Laumets, Hugo Martin Maasikas, Jürgen Pärnsalu, Kadiah, Kaspar Viilup, Kerli Kivilaan, Lauri Laubre, Leonardo Romanello, Liis Lemsalu, Meelis Meri, Tarmo Hõbe, Thea Paluoja.

Eesti Laul avaldab veerandfinaalide koosseisud ja saatejuhid neljal järjestikusel esmaspäeval "Ringvaate" saates. Veerandfinaalide otsesaated toimuvad 20. ja 27. novembril ning 4. ja 11. detsembril ETVs ja telekanalis ETV+ ning lehel www.eestilaul.ee.

Eesti Laul 2022 poolfinaalid toimuvad 3. ja 5. veebruaril ning võitja selgitab välja suur finaal 12. veebruaril Saku Suurhallis.