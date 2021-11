Adele jagas uuelt albumilt kolme lugu

Adele esitas telesaates "Adele: One Night Only" oma uuelt albumilt lood "I Drink Wine", "Hold On" ja "Love Is A Game". Saates andis ta intervjuu ka Oprah Winfreyle, milles rääkis pikemalt uuest albumist, lugude tähendusest, elust pärast lahutust, kaalulangetusest ja poja kasvatamisest.

Adele'i uus album ilmub reedel, 19. novembril.