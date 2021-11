Räppar Pluuto spikerdamisest: mõtlesin rohkem ajudega

"Deja vu" räägib muusiku sõnul tunnetest ja probleemide lahti laskmisest. "Elame üks päev korraga, naudime seda päeva sajaga ja laseme probleemidel minna," iseloomustas Pluuto enda uut lugu.

Lugu "Deja vu" on sündinud ühistöös produtsent Karl Killinguga. "Meil on lihtsalt nii sama keel," ütles Pluuto ja rääkis, et koostöö Killinguga sujus meeldivalt.

Juttu tuli ka artisti õpingutest. Pluuto iseloomustas ennast keskpärase õpilasena, kelle tunnistuselt ei puudunud kolmed, neljad ja viied. Spikerdamist Pluuto heaks ei kiitnud, aga tõdes, et klassikaaslaste seas seda siiski esines. "Ma lihtsalt kuidagi mõtlesin rohkem ajudega," ütles muusik. Ka teadis ta rääkida huvitavatest lahendustest, mis spikerdamisel abiks võeti. Näiteks olid koolis kasutusel UV-pastakad, mis võimaldasid kirjandi teksti varem valmis kirjutada.

Koolis soovitas Pluuto kinni pidada tähtaegadest ning alustada ülesannete tegemist varem, mitte viimasele hetkel. "Kui sa teeksid need asjad päriselt õigel ajal ära, siis see probleem oleks likvideeritud," rääkis artist, kuid tõdes, et temal see tihti ei õnnestunud.

Ülikooliõpinguteni pole artist veel jõudnud. "Ma ei ole üldse nii kaugele veel mõelnud. Kulgen päev korraga," ütles Pluuto.

Raadio 2 hommikuprogrammis kõlasid kolm Pluuto valitud lugu.

Esimese loona soovis Pluuto Heleza singlit "Üksinda koos". Pluuto sõnade kohaselt on tegemist meeldiva looga, mille sõnad on tal isegi peas.

Teise loona kõlas Pluuto valikust Travis Scotti "Escape plan". "Tal on väga omapärane energia," rääkis Pluuto ja lisas, et tema arvates on Scott enda muusikastiili poolest üks erilisemaid artiste maailmas.

Pluuto soovinimekirja lõpetas Villemdrillemi singel "Uus biisi", mis on Pluuto jaoks moderne ja rütmikas.