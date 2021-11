Valter Soosalule meeldib muusikas lollitada

Vennad Soosalud on mõlemad muusikud. Vend Valter on dirigent ning lööb kaasa bändis Põhja Konn. Harald Soosalu on trummiõpetaja ja mängib ansamblis Vesi Päästab.

Vennad tõdesid, et noorusajal kuulasid nad muusikat tihti koos. "Mingi põhi on ikka üsna sarnane," rääkis Valter Soosalu. Vendade muusikamaitse sarnasus tuli välja ka saates, sest mõlemad muusikud tõid südamelähedase bändina välja ansambli Ruja. Valter Soosalu valituks osutus Ruja esituses "Ei mullast", mida muusik peab ka Eesti parimaks looks. Venna Haraldi nimekirjast kõlas Ruja "Ahtumine".

Lisaks Rujale kõlas saates muusikapala ooperist "Boriss Godunov". Valter Soosalu sõnul meenutas lugu talle laulmist rahvusooper Estonia poistekooris, sest just selle ooperi saatel sai mees astuda esimest korda suurele lavale. "See on mingis mõttes foonina saatnud mind ilmselt kogu elu," rääkis Valter Soosalu.

Venna Harald Soosalu sooviloona tuli ettekandele Crosby, Stills ja Nashi lugu "Guinnevere". Kuigi lugu kõlab Harald Soosalu arvates kummaliselt, on see siiski samal ajal paeluv. "See on päris kummalise kõlaga lugu ja ma ei ole ühegi looga varem tundnud sellist asja, et ma kuulen lugu ja ma kohe tahan teada, kuidas seda mängida."

Valter Soosalu muusikamaitse varieerub mehe sõnul seinast seina. Küll aga mainis Soosalu, et liiga tõsiselt ei saa elus asju võtta. "Lollitamist muusikas mulle väga meeldib vahel ise teha ja vahel pealt kuulata."

Saates rääkis muusik Harald Soosalu, et on vähe neid ansambleid, kelle diskograafiat on ta mitu korda kuulanud. Ansambel Gentle Giant on Harald Soosalule erand, sest tegemist on bändiga, kelle heliplaate on mees korduvalt kuulanud. "Minu arust ausalt öeldes on tegu konkurentsitult maailma kõige parema ansambliga läbi aegade."

Hollandist pärit ansambel Textures jõudis Valter Soosaluni tema nooruspõlves, kui ta mängis metal-muusika bändis Plagueround. Soosalu sai üsna ruttu aru, et metal-muusika ansambli solisti roll pole talle mõeldud, kuid austab siiani muusikažanrit.

Veel kõlasid saates Soosalude muusikanimekirjast Jacob Manni "Barstow" ja Karl Petti "Omega".