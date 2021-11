Jaan Mettik: putuktoidulised taimed vajavad kasvamiseks palju vett

Tallinna botaanikaaia troopiliste ja subtroopiliste taimede osakonna juhataja Jaan Mettik sõnas, et ühe tuntuma putuktoidulise taime kärbsepüünise puhul on nii, et kui saak satub tema lõugade vahele, siis lähevad need automaatselt kinni. "Kui sõrm sinna vahele panna, ei juhtu midagi, sest ta on ikkagi väiksema saagi peale kohandunud."

Enamik putuktoiduliste taimede loomulik kasvukeskkond on rabades, mistõttu vajavad need ka kodus kasvatades palju vett. "Kui teil on selline taim aknalaua peal, siis maksab sinna alla panna taldrik ja seal hoida pidevalt vett, samuti on oluline, et see oleks vihmavesi, talvel sobib selle asemel lumesulamisvesi," kinnitas ta.

Kuigi enamik putuktoidulisi taimi Eesti looduses ei kohta, siis huulheina võib leida ka siinsetest rabadest. "Tema lehtede peal on väikesed liimitilgad, mis kleebivad kinni putuka, pärast mida leht keerdub rulli ja seedib siis seda," mainis ta.