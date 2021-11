Galerii: aasta isa on Ahto Vili

Pühapäeval Estonia kontserdisaalis toimunud isadepäeva kontserdil kuulutati välja ka tänavune aasta isa, kelleks on kahe lapse isa ja viie lapse vanaisa Ahto Vili.

Ahto Vili on vedanud künnipäevi ja Puhkpilliorkestrite festivali. Samuti on ta piirkonna kammerkoori ja laste puhkpilliõppe üks asutajatest, pea 30 aastat on ta olnud aktiivselt tegev ka kohalikus vallavolikogus.

Eesti põllumajanduse arendamise ja Torma põllumajandusliku osaühingu juhtimisel saadud väga heade tulemuste eest on teda autasustatud Valgeristi IV klassi teenetemärgiga. Samuti on tunnustatud teda Jõgevamaa vapimärgiga, Põllumajandusministeeriumi hõbemärgiga, Jõgevamaa hõberistiga ja Torma valla aurahaga.

Möödunud aastal valiti aasta isaks nelja lapse isa, ühe lapse vanaisa, kalateadlane ja teaduse populariseerija Arvo Tuvikene.