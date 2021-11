Galerii: raadiomaja ümbruses filmiti Soome telesarja "Rosvopankki"

Sari "Rosvopankki" heidab pilgu Soome 1980. ja 1990. aastate finantsmaailmas toimuvale. Loo keskmes on Salla, kes läheb tööle finantsinspektsiooni ning võtab sihikule investeerimispanga SKOP. Sarjas mängivad teiste hulgas Pekka Strang, Hannu-Pekka Björkman ja Wanda Dubiel, režissöör on Matti Kinnunen.

Sarja Eesti-poolne tootja on Stellar Film, kelle käe all on valminud muuhulgas Jaak Kilmi "Jõulud džunglis", Oskar Lehemaa "Karv" ja Zaida Bergrothi "Maria paradiis".