Mirtel Pohla: Eesti filmimaastikul on palju uut pinnast, millele astuda

"See film on kindlasti täiskomöödia ja minugi jaoks on esimene kord sellises komöödiafilmis mängida," rääkis näitleja Mirtel Pohla "Ringvaates".

Kui Mirtel Pohla on varem mänginud paarikümnes filmis, siis näitleja Harriet Toomperel on filmikogemust vähem. "Ma püüdsin kogu aeg Mirteli pealt õppida - vaatasin ja unustasin end vaatama. Olin oma partneritest lummatud, sest neil on palju suurem filmikogemus ja peale selle on nad imeilusad," sõnas Toompere. Naise sõnul pidi talle aeg-ajalt suisa meelde tuletama, et imetlemise vahele on vaja ka repliike öelda.

Pohla, kes hiljuti ka ühes Soome filmis kaasa lõi, tõdes et tal on iga rolli puhul midagi uut õppida. "Meil Eestis on nii vähe filme, et kogu aeg on uus pinnas, millele astuda."

Näitleja Grete Kulla sõnul on "Jahihooaeg" veel valmimisel ja praegu tegeletakse selle muusikalise poolega. "Koit Toome kirjutas filmi jaoks neli lugu ja need on väga head! Tema fännidel on kindlasti, mida oodata," ütles Kuld.

"Jahihooaeg" on Eesti versioon Taani filmist, mis aga Pohla sõnul oluliselt parem. "Taani film on üsna toores sketšide rida ja nende naljad on palju robustsemad," ütles ta.

Kui Grete Kuld on Mirtel Pohlaga varemgi koostööd teinud, siis Harriet Toomperega koos näidelda oli tema jaoks esimene kord. Kõik näitlejad aga nõustusid, et koostöö edenes suurepäraselt.

Kodumaise komöödia peategelaseks on hiljuti lahutanud Eva (Harriet Toompere). Naine kardab, et jääb ilma nii oma pojast kui ka parimast sõbrannast Marleenist (Mirtel Pohla), sest eksmehe uus noor kallim Isabel (Grete Kuld) on kogu tema elu üle võtnud.

Peategelaste kõrval astuvad üles Jan Uuspõld, Priit Loog, Kaire Vilgats, Koit Toome, Hendrik Sal-Saller, Tõnu Oja, Indrek Taalmaa, Raimo Pass, Anne Paluver ja teised.

"Jahihooaja" originaalstsenaariumi autorid on Claudia Boderke ja Lars Mering ("Klassikokkutulek"). Eestikeelse adaptsiooni on loonud stsenarist Martin Algus, filmi režissööriks on Ergo Kuld. Filmi produtseerivad koostöös Kassikuld OÜ-ga Kristian Taska (Taska Film), Tanel Tatter ja Veiko Esken (Apollo Film Productions).