Tartu majad üles joonistanud Sasha: see on tore viis kohalikega suhelda

Sasha Milyakina on Venemaalt Tartusse kolinud kunstnik ja teadur, kes joonistanud pea kõiki Tartus asuvaid maju ja hoove.

"Maju on palju lihtsam joonistada kui inimesi, sest majad ei liigu. Teiseks on majade joonistamine üks tore viis inimestega suhelda," rääkis kunstnik Sasha Milyakina "Ringvaates".

Joonistamine ja maalimine on tema jaoks nagu teraapia või viis oma psühholoogilisi ressursse täiendada. "Ma saan olla paar tundi üksi, kuulata muusikat või audioraamatuid," ütles Sasha.

Sasha pole tegelikult joonistamist õppinud. Moskvas tudeeris ta ajakirjandust, Eestisse sattus aga üheksa aastat tagasi tänu noorte filoloogide konverentsile, mille käigus armus jäägitult Tartusse. "Ma käisin siin vahetusüliõpilasena ja pärast seda astusin Tartu ülikooli semiootika magistrantuuri, siis doktorantuuri ja praegu olen teadur," selgitas ta.

Keskmiselt joonistab Sasha ühe maja päevas ja oma modellid valib lihtsalt meeldivuse järgi. Üha enam võtab ta vastu ka tellimustöid.

"Kahjuks ei luba Eesti ilm alati tänaval joonistada ja sellepärast joonistan tavaliselt pildi järgi," ütles Sasha ja lisas, et püüab alati leida omapärast vaatenurka, mistõttu on vahel raske vööraste fotode järgi joonistada.

Sasha tõdes, et Vene arhitektuur on veidi pidulikum kui Eesti oma. "Venemaal võib üks tavaline talumaja välja näha nagu Haapsalu kuursaal," naeris ta.

"Mulle meeldib arhitektuurikeel ja minu meelest on see lihtsam kui eesti keel," ütles Sasha, lisades et saab selle keele kaudu rohkem ka kohalikega suhelda.