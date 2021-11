Taylor Swift avaldas uusversiooni albumist "Red"

Taylor Swifti 2012. aasta albumil "Red" on mõned muusiku menukaimad lood: "We Are Never Ever Getting Back Together", "I Knew You Were Trouble" ja "22".

Uus album kannab nime "Red (Taylor's Version)". Kui albumi algne versioon sisaldab 16 ja deluxe variant 22 lugu, siis selle uusversioonil on 30 lugu, mis pidid ka esialgsele albumile jõudma.

Muusiku sõnul meenutab album talle murtud südamega inimest. "See on kildudeks tunnetemosaiik, mis lõpuks kuidagi kõik kokku sobib. Õnnelik, vaba, segaduses, üksik, laastatud, eufooriline, metsik ja piinatud mälestustest."

2012. aasta album "Red" teenis lauljale toona ka Grammy nominatsiooni aasta albumi kategoorias. Sel aastal avaldas laulja uusversiooni veel oma 2008. aasta albumist "Fearless".