Jonny Greenwood avaldas printsess Diana eluloofilmi "Spencer" tunnuslood

Bändi Radiohead kitarrist Jonny Greenwood, kes on printsess Diana eluloofilmi "Spencer" helilooja, avaldas kõik filmi 12 tunnuslaulu. Varem on Greenwood jaganud filmist pala "Crucifix".

Greenwoodist on saanud viimase kümnendi üks enim nõutud filmiheliloojaid. Ta on kirjutanud muusikat Paul Thomas Andersoni filmidele "Phantom Thread" ja "Inherent Vice" ning Lynne Ramsay' trillerile "You Were Never Really Here".

Režissöör Pablo Larraini filmis mängib printsess Dianat Kristen Stewart. "Spenceri" tegevus toimub jõulupühade aegu 90-ndate Sandringhamis, kui Diana otsustab lõpetada abielu prints Charles'iga.

Lisaks Stewartile teevad filmis kaasa Jack Fathing, Timothy Spall, Sally Hawkins ja Sean Harris. Filmi pealkiri "Spencer" viitab Diana neiupõlvenimele.

"Spencer" esilinastus kinodes 5. novembril.