Video. Hannes Hermaküla võttis osa Eesti jäähokikoondise trennist

Hannes Hermaküla meenutas, et viimati mängis ta hokit 1980. aastatel. "Ma loodan kõigest südamest, et ma ei riku Eesti koondise ettevalmistust ära," ütles Hermaküla enne treeningu algust.

"Ma tunnen ennast nagu part libedal jääl," rääkis Hannes Hermaküla treeningust. "Ma tõesti ei saa aru, kuidas nad nii kiiresti keeravad ja liigutavad ja peale viskavad."

Koondise kapten Robert Rooba peab Balti karikaturniiril võistlemist oluliseks ning tema sõnade kohaselt ei tohiks kindlasti vastaseid alahinnata. "Peab keskenduma ja olema valmis kõigeks."

Jäähokikoondise mänedžeri Jüri Rooba sõnul on vastased võrdsed ning keeruline on välja tuua ühte tugevamat või nõrgemat koondist. "Läti on meid tavaliselt ikka loputanud, aga ei tea, millise koosseisuga Läti siin on," ütles Jüri Rooba.

Koondise esimene vastane on Läti. Robert Rooba sõnul on pealtvaatajad igati oodatud. "Ma väga ootan koduseinte tuge," ütles koondise kapten.

Balti karikaturniiri võitja selgitatakse välja pühapäeval, 14. novembril. Kohtumisi on võimalik jälgida ETV2 vahendusel.