Video. Jüri Muttika proovis lennukimehaaniku ametit

Eestis on aegade suurim töökäte puudus. Eriti on tööjõudu vaja oskustööde sooritamisel nagu näiteks lennukite remont ja hooldamine. "Ringvaate" reporter Jüri Muttika proovis järgi, mis tunne on lennukeid parandada.

Kui seni tuli lennukite remontimiseks läbida edukalt lennuakadeemia, siis nüüd ei ole see enam vajalik. Piisab õpipoisi sisseastumiseksami sooritamisest.

Lennuakadeemia loodud õppeprogramm kestab kaks aastat. Viktoria Viil on õpipoisina lennukeid hooldanud juba poolteist aastat. Viili sõnul on teda kõige rohkem huvitama hakanud lennukite elektroonilised juhtimisseaded. "Paratamatult selle eriala valikul võib tekkida teatav fanatism," rääkis Viil ja mainis, et võib juhtuda, et lisaks mehaaniku paberitele võib tekkida soov õppida hoopis piloodiks.

Sisseastumiseksamitel on oluline käeliste oskuste näitamine, kuid hinnatakse ka tööohutuse järgimist ja emotsioone.

Nii proovisid Jüri Muttika ja Eesti Lennuakadeemia rektor Koit Kaskel sooritada ühte sisseastumiseksami ülesannet. Täpsemalt pidid mehed näitama enda oskusi kontreerimises, mis takistab poldi lahti minemist lennusõidul. Kuigi rektoril on küll lennujuhi paberid, siis kontreerimist sooritas mees esimest korda.

Meeste eksamineerijaks oli praegune õpilane Viktooria Viil. Tema sõnul said nii Muttika kui ka Kaskel enda ülesandega hakkama ning ootab neid meeleldi programmi.

"Tundsin, et võiks teha kannapöörde," rääkis Viktooria Viil lennuakadeemia õpiprogrammi õppima tulemisest. Samuti lisas Viil, et huvi tehnika vastu on tal alati olnud.