Brit Mesipuu: eestlasel on ühes käes telefon, teises telekapult

Brit Mesipuu on aastaid uurinud eestlaste sotsiaalmeedia harjumusi. Naise viimasest uurimistööst selgus, et eestlased kasutavad ühismeediat palju ja seda valdavalt õhtuti.

Brit Mesipuu tegeleb sotsiaalmeedia turundusega ning see oli üks põhjus, miks uurida eestlaste sotsiaalmeediaharjumusi. Kuigi naise sõnul on välismaal ilmunud mitmeid uuringuid, mis keskenduvad inimeste sotsiaalmeedia tarbimisele, ei pruugi need tema sõnul eestlaste arvamustega ühtida.

Brit Mesipuu koostatud uurimistöö küsimustikule vastas 3326 inimest. "Naljaga võib öelda, et see oli Eesti naiste uuring, sest vastajatest 93 protsenti olid naised," ütles Mesipuu. Peamiselt soovis Mesipuu enda uurimistöös teada saada, mis sotsiaalmeediakontosid inimesed kasutavad, mis kellaaegadel seda teevad ning keda nad ühismeedias jälgivad.

Eestlased on sagedased sotsiaalmeedia kasutajad. Peamiselt kulub inimestel sotsiaalmeedias kaks kuni kolm tundi päevas, mis on Mesipuu arvates siiski liiga optimistlikult hinnatud. "Mõni ütles seal julgelt välja, et vabadel päevadel olen viis ja rohkem tundi päevas sotsiaalmeedias."

Uuringust selgus, et täiskasvanud Eesti elanikud veedavad sotsiaalmeedias aega õhtuti, valdavalt kella 19 ja 22 vahel. Küll aga mainis naine, et lisaks sotsiaalmeediale vaatavad paljud eestlased samal ajal televiisorit. "Eestlane on Internetis niimoodi, et ühes käes telefon, teises käes telekapult."

Eestlaste lemmikud sotsiaalmeedia rakendused on Facebook, Instagram ja YouTube. "Oluliselt oli vähenenud Snapchat, aga suuresti oli tõusnud TikTok." Brit Mesipuu sõnul soovivad eestlased ühismeediast otsida meelelahutust, ka jälgida oma sõprade tegevusi. Facebookis hoiavad inimesed silma peal uudistel.

Peamiselt jälgivad uurimistööle vastanutest blogijaid. "Täiskasvanud jälgivad siiski inimesi, kes blogivad midagi oma perest, oma elust," ütles Brit Mesipuu ja lisas, et peamiselt pakub inimestele huvi kodumaiste sisuloojate tegevus.