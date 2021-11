Patarei merekindluse müüridel saab näha valgusetendust

Valguskunstnik Aleksander Sprohgis lõi spetsiaalselt Patarei merekindluse jaoks installatsiooni ning Mihkel Kallaste etenduse, milles visuaalne näitemäng on kombineeritud muusikaga, kus uuema aja palad valatud klassikalise muusika võtmesse.

"Nüüd, kui sügisene kaamos on saabunud ja pimedus võtab võimust, saab aina olulisemaks valguse roll," ütles Patarei merekindluse tegevjuht Urmas Sildnik. Noortele kunstnikele anti võimalus luua Patarei merekindluse seintele hubane, soe ja visuaalselt põnev valgusmäng.

Valgusetenduse esmaettekanne on reedel, 12. novembril kell 19 merekindluse korstnaplatsil. Valgusshowd saab vaadata mahukal parkimisplatsil nii autost kui ka vabas õhus. Seejärel saab etendust näha iga päeva täis- ja pooltunnil kell 17-23. Viieminutilist valgusetendust näeb 2022. aasta veebruarini ning see on vaatajatele tasuta.

Patarei merekindlusest rajatakse 2026. aastaks elamuste keskus, mis kombineerib ajalugu, unikaalset meelelahutust, uudseid teenuseid ja erilist atmosfääri.