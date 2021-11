"Johannese lähetamine" viib saatejuhi Narva Veneetsiasse ja Põltsamaale surfama

"Mul on olnud suurepärane võimalus kahel telehooajal teha Euroopale ring peale. Tundsin, et nüüd on lõpuks aeg otsa vaadata ka tori hobusele," ütles saatejuht Johannes Tralla.

Tralla peamine töö hoiab teda kinni Tallinna telestuudiotes ja seega polegi ta eriti näinud seda elu, mida näiteks ERR-i korrespondendid Ragnar Kond või Margus Muld. "Ma pole saanud teha ajakirjandust Eesti kõige kaugemates nurkades," rääkis Tralla.

Saatejuht ei saanud mitte ainult silma vaadata tori hobusele, vaid käia ka Narva Veneetsias, surfata Põltsamaal, tõrjuda karuputke ja sõita läbi Venemaa ilma peatumata Saatse saapasse.

"Mul on põhimõtteline huvi teada saada, mis on see, mis inimesi kaugetes kantides tegevuses hoiab - kuidas nad hakkama saavad ja kas elu piltlikult öeldes ääremaal on võimalik," sõnas Tralla.

Ehkki Tralla mootorratas on töökorras, mõtles ta seekord proovida, kuidas suurte matkaautodega sõita on. "See on nagu suur laev, aga erakordselt praktiline," kiitis Tralla.

Matkaautoga reisimise ja saate tegemise plussiks on mehe sõnul see, et pidevalt ei pea kiivrit peast ära võtma ja pähe tagasi panema. "Pargid auto, hüppad rooli tagant välja ja kohe on võimalik inimestega spontaanselt juttu teha."

"Johannese lähetamine" on ETV eetris esmaspäeviti kell 20.00. ERR Menust on võimalik saadet näha juba enne tele-eetrit.