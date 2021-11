Allan Roosileht: Abba läheb uue albumiga tagasi oma juurte juurde

"See on kihvt plaat! Nad on teinud kümme täiesti uut lugu ja esimest korda tulid välja ka jõululooga," rääkis Allan Roosileht Raadio 2 hommikuprogrammis. Roosilehe sõnul on tegelikult kõik Abba lood mingil määral jõulumaigulised. "Süütad küünlad ja kuulad Abbat. Näiteks 1981. aastal ilmunud album "Visitors" lõppes lauluga "Like an Angel Passing Through My Room" – täpselt nagu jõululugu."

Roosileht hoiatas, et kõiki Abba fänne võib jõulude paiku tabada halb üllatus, sest tarneraskuste tõttu ei pruugi plaati oodatud ajal kätte saada. "Isegi Eestis on võimalik, et kõik tellitud plaadid ei jõua kohale. Neil on tohutult palju teha – plaat, plakat, postkaart," sõnas Roosileht ja lisas, et kui plaat jõuludeks tellida, siis võib juhtuda, et see jõuab hoopis märtsis.

Uue plaadiga pöördub bänd Roosilehe hinnangul tagasi vanade Abba aegade juurde. "Plaadi kohta öeldakse, et võeti kõik vanad Abba lood alates "Waterloost" ja visati ühte suurde sonimütsi kokku. Sobrati, võeti kümme tükki välja ja nendest tehti uued, aga sarnased lood. Nad ei läinud kuskile kaugele otsima trummi ja bassi, pigem tulid tagasi seitsmekümnendate lõppu."

Roosilehe sõnul on Abba südamlik bänd, kes inimesi aastaid rõõmustanud. "Kui ma nõukogude ajal diskor olin, siis oli harv, kui raadiost Abbat lasti. Diskodel sai seda aga mängitud ja alati läks siis tantsuks. Rahvas on sellega harjunud," sõnas ta ja lisas, et terve põlvkond inimesi on Abba muusika saatel üles kasvanud.