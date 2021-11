"Terevisioon" on reedel otse-eetris Värskast

"Eestimaa kagunurka on meid kaua külla oodatud, et vaataksime ringi ka Võru- ja Setomaal. Sel reedel saabki see teoks," rääkis "Terevisiooni" vastutav toimetaja Reimo Sildvee.

Värskas kavatsetakse maitsta kohalikku toitu, tantsida, pilli mängida ja võib juhtuda, et keegi hüppab ka karastavasse Õrsava järve. "Aga muidugi hoiame kätt pulsil ka päevakajalistel teemadel - räägime koroonaolukorrast Lõuna-Eestis, kagupiiri kaitsest ja sellest, kuidas pealinnast mitmesaja kilomeetri kaugusel konkurentsivõimeliselt äri ajada," sõnas Sildvee.

"Terevisioon" alustab ETV-s kell 6.55.