Kanada laulja Avril Lavigne avaldas singli "Bite Me", mis on tema esimene uus lugu pärast 2019. aastal ilmunud albumit.

Loo kaasprodutsentideks on Travis Barker, John Feldmann ja Mod Sun. Eelmisel nädalal teatas laulja, et on lepingu sõlminud Blink-182 trummari Travis Barkeri plaadifirmaga DTA Records.

"Bite Me" on laulja esimene singel pärast 2019. aastal ilmunud albumit "Head Above Water". Veebruaris teatas Lavigne, et tema seitsmes stuudioalbum on valmis saanud. 2022. aasta märtsis tuuritab laulja Suurbritannias ja Euroopas.