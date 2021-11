Stsenarist pani ETV sarja "ENSV" lood raamatusse

Legendaarse ETV sarja "ENSV" lood, inimesed ja saate telgitagused on nüüd leitavad raamatust "ENSV ja "ENSV"", mille autor on endine sarja stsenarist Gert Kiiler.

"Pidevalt on küsitud, et millal tuleb "ENSV" DVD. Inimestele meeldivad käegakatsutavad asjad ja tahavad neid näiteks ka välismaale saata. Ka mulle meeldivad füüsilised asjad nagu vinüülplaadid ja raamatud," sõnas sarja "ENSV" endine stsenarist Gert Kiiler.

Sarja idee tuli Kiileril Soomes suusareisil olles. "Tegin sauna ja vaatasin Soome kaabeltelevisiooni. Sealt tuli sari "Kuumad 70-ndad", mis võtab tänapäeval tehtud telesarjas kokku seitsmekümnendate tegevuse. Tuli mõte, et miks ei võiks teha midagi sellist, mis räägiks meie minevikust," ütles Kiiler. Tol ajal sarju ei tehtud ja nii oli see stsenaristile täiesti avastamata maa.

Sarjas miilits Jüri Kessnerit kehastav Argo Aadli tõdes, et tema tegelane on hakanud juba oma elu elama. "Väga huvitav aeg on olnud. See on mind ennast palju avardanud," rääkis Aadli.

Ühe eredaima mälestusena tõi Aadli välja külgkorviga mootorrattaga sõitmist. "Paul Laasik ja Helene Vannari olid minuga koos, üks istus külgkorvis ja teine taga. Kumbki väga mootorratta inimene polnud, aga kui ma sõitma hakkasin, siis algas suur õpetamine, et kuidas tuleb sõita. See oli väga naljakas," meenutas Aadli.

Sarjale ja näitlejatele on pea igast Eestimaa nurgast erinevat vanaaegset kraami saadetud. "Üks inimene tõi Lõuna-Eestist pakendis pesumasina, mis seisis tal kuuris või garaažis. Ta oli selle omal ajal saanud ja ei raatsinud kasutada. Meil oli au pesumasin, mis oma 30 aastat seisnud, pakendist välja võtta," sõnas Aadli.

Aadli sõnul on "ENSV-d" hoidnud see, et sarja pole järjest tehtud. "Hooaegade vahel on väga pikad pausid olnud - see on hoidnud värskust."