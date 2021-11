Lemmikuhoidja Laura Vilbaste: abivajajad loomad leiavad minu juurde tee

Nõmmel elav Laura Vilbaste on üles turgutanud mitu lootusetus seisus kassi. Lisaks hoiab loomaarmastaja lemmikuid, kui nende pärisomanikud on ära.

Pärast seitset aastat hambatehnikuna töötamist tundis Laura Vilbaste, et see pole õigupoolest see, millega naine tegeleda tahab. Tema esimene hoiukass, kelle Laura üheksa aastat tagasi Pesaleidja vabatahtlikuna koju tõi, muutiski nii ta elu kui ka ametit.

"Kui ta meie juurde jõudis, siis oli ta suu väga halvas seisukorras. Ta oli üleni kassihaigust täis - karva polnud üldse peal. Lisaks oli tal ka lahtine käpaluu murd," meenutas Laura. Kuu aega pidi naine käpaluu murdu hooldama ja kassihaiguse tegelema. Lõpuks kiisu käpp amputeeriti ning suu tehti korda.

"Kui ta meie juurde jõudis, siis arstid arvasid, et ta on seitsmeaastane. Meie juures elas ta kuus ja pool aastat, seitse kuud tagasi kahjuks lahkus," muutus Laura emotsionaalseks.

Vabatahtlikuna on Laura vastu võtnud veelgi suuremaid väljakutseid. Näiteks kass, kellel avastati kolm käpaluu murdu. "Ta oli täiesti pilbasteks. Ilmselt autolt löögi saanud," rääkis Laura ja lisas, et abivajavad loomad kuidagi iseenesest jõuavad tema juurde.

Poole kohaga töötab Laura siiani ühes hambakliinikus, lisaks sellele pakub aga lemmikloomade hoidmise teenust. "Kõige populaarsem on lemmikloomahoid omanike kodus. Looma omanikud lähevad reisile ja mina käin nende kodus koeri, kasse ja teisi loomi hoidmas," selgitas Laura.

Laurale kõige lähedamal asuv hoolealune on kass Potter, kellel kolm käppa, kuus hammast, poolteist kõrva ja üks silm. "Ta on tohutult armastav kass!" rääkis kassikese omanik Jaanika Mastik. Tihti Viljandisse sõitev naine muretses varem, kuidas kass üksi hakkama saab, eriti et ta on hellik. "Sattusin Laura teenust kasutama ja mul pole enam mingit probleemi kuhugi sõita või reisile minna," kiitis Potteri perenaine.

Laura sõnul on kliente, kes pidevalt muretsevad ja paluvad naisel loomast pilte ning infot saata. "Teised on sellised, kes lähevad reisile ja tahavad puhata ja olla. Kui mitu korda niimoodi käid, siis tekib ka usaldus."