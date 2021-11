Toomi uue filmi peaosatäitja Kate Bosworth: eestlased on lahked ja parajalt metsikud

Kate Bosworth postitas oma Instagrami kontole fotosid Eestist ja Tallinnast. Naise sõnul meeldib Eesti talle väga. Postituses seisab, et maailm on maagiline paik ning Eestis ringi vaadates näeb iga nurga peal selle ajalugu ja sarmi. Näitleja ütles, et Eesti inimesed on helded, soojad, lahked, ausad ja parajalt metsikud.

View this post on Instagram A post shared by Kate Bosworth (@katebosworth)

Piltidelt näeb Bosworthi näiteks vanalinnas, restoranis Salt ja Eesti looduseski. Instagramis on Bosworthil pea miljon jälgijat.

Bosworth on mänginud filmides "Siiski veel Alice", "21", "Superman tuleb tagasi", "Sinine ahvatlus" jt.

Tanel Toomi film "Sentinel" linastub 2023. aastal.