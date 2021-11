Ida raadiosse sisse murdnud vargad viisid endaga 8000 euro väärtuses tehnikat

"Mulle helistas hommikul sõbranna, kes Telliskivist läbi tööle läks, ja ütles, et Ida raadiosse on sisse murtud," rääkis raadio üks asutajatest Natalie Mets.

Teisipäeva öösel kell 4.40 murdsid neli kurikatega noormeest Ida raadiosse sisse. Raadio klaasaken löödi kurikatega puruks ja vargad viisid endaga 8000 euro väärtuses tehnikat.

"Helistasime politseisse, kohale tulid kriminalistid ja turvafirma. Telliskivi loomelinnak aitas meid valvekaamera videotega," sõnas Mets.

Naise sõnul oli kaamerapiltidest näha, et tegemist planeeritud rööviga. "Vargad sõitsid autoga kohale, kolm meest tulid autost välja ja neljas liitus nendega mujalt. Auto jäeti parklasse ootele," selgitas Mets. Raadiosse sissemurdmine kestis Metsa sõnul minut aega.

Politsei ei ole naise sõnutsi veel vargaid tabanud, aga videomaterjali ja tõendeid jagub.

Algselt arvati, et Ida raadio töö taastub kahe nädala pärast, aga nüüd on Mets juba optimistlikum ja loodab, et nädala pärast saab raadiot taas kuulata. "See on äärmiselt südamlik, kui palju on sotsiaalmeedias meid toetatud ja raha annetatud," sõnas ta.

Ida raadio on Tallinnas ja Helsingis asuv online-raadio.