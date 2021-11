Metal-bänd Loits tähistab kontsertidega 25. sünnipäeva

Loits on oma viimasest juubelist saadik märkimisväärselt aktiivsemalt liikvel ja kooseisu kõvasti uuendanud.

Oma 25. tegevusaastat tähistab bänd kontsertidega. 12. novembril esineb Loits Tallinnas klubis Tapper ja 13. novembril Tartus klubis Rock'n'Roll. Tallinnas on erikülalisena kaasas eestikeelse depressiivroki tipp DND ja Tartus aastaid varjusurmas olnud Lõuna-Eesti black-metal'i pärl Sõjaruun.

Loits on 25. tegutsemisaasta jooksul välja andnud kolm täispikka albumit "Ei kahetse midagi", "Vere kutse kohustab" ja "Must album". Ilmunud on need kokku kaheteistkümne erineva riigi plaadifirmade alt (Eesti, Läti, Leedu, Soome, Ukraina, Poola, Saksamaa, Prantsusmaa, Iirimaa, Mehhiko, Brasiilia, Ameerika).

Alles nädal tagasi taasilmus "Must album" Brasiilias digi-pack CD formaadis ja aasta alguses kogumik "Furor Aesticus" vinüülil Ameerikas.

Viimati, vahetult enne pandeemiat, oli Loits tuuril Soome ansambliga Moonsorrow. Neljast Soome kontserdist kolm olid välja müüdud.

Loits on kaheksal korral pääsenud ka raamatukaante vahele. Bändi osalusega raamatud on ilmunud Jaapanis (kaks erinevat), Inglismaal, Prantsusmaal, Kreekas, Valgevenes ja Saksamaal.