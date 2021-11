Placebo avaldas singli tulevaselt albumilt

Suurbritannia rokkbänd Placebo andis teada, et nende uus album "Never Let Me Go" ilmub 25. märtsil. Bänd avaldas plaadilt ka singli "Surrounded by Spies".

Uus album ilmub pärast üheksa-aastast pausi. 2013. aastal avaldas Placebo albumi "Loud Like Love".

Teisipäeval avaldatud singli "Surrounded by Spies" aineseks on laulja Brian Molko sõnul lõpmatud viisid, kuidas inimeste privaatsust on tänu valvekaameratele rikutud ja varastatud. "Oleme enamasti kõik pakkunud isiklikku teavet tohututele rahvusvahelistele ettevõtetele, kelle ainus eesmärk on meid ära kasutada," rääkis Molko.

Placebo kuulsaimate lugude hulka kuuluvad näiteks "Every You Every Me" ja "The Bitter End". 14. oktoobril esineb Placebo ka Saku Suurhallis, piletite müük algab 17. novembril.