"Squid Game'i" režissöör kinnitas, et sarjale tuleb teine hooaeg

Sarja "Squid Game" režissöör, looja ja stsenarist Hwang Dong-hyuk kinnitas, et hittsarjale on tulemas teine hooaeg.

"Teisele hooajale on olnud nii palju survet, nõudlust ja armastust, nii et ma peaaegu tunnen, et te ei jäta meile valikut," rääkis režissöör Hwang Dong-hyuk. "Võin öelda, et teine hooaeg tuleb."

Küll pole hetkel veel täpsemalt teada, millele sarja teine hooaeg keskendub. "Squid Game'i" looja Hwang Dong-hyuk on rääkinud võimalikust teisest hooajast, mis tõstaks esile sarjas figureeriva esimehe. Kõnealune tegelane oli tabamatu juht, kes korraldas esimesel hooajal surmava turniiri.

Väga populaarsest Netflixi sarjast on saanud vaid ühe hooajaga üks voogedastusplatvormi vaadatumaid sarju.