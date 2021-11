Proto avastustehas meelitab kokku parimad leiutajad üle Eesti

Sel aastal on fookuses keskkonda toetav leiutamine.

Proto programmijuhi Sireli Uusmaa sõnul on taaskord kätte jõudnud aasta pimedaim aeg, mis loob ideaalsed tingimused tubasteks tegevusteks ja leiutamiseks. "Juba teist aastat toimuva leiutajate kuu eesmärk on arendada lastes ja noortes loovust ning uudishimu, et muuta maailm me ümber põnevamaks, ägedamaks, aga ka keskkonnasõbralikumaks," lausus Uusmaa.

Sarnaselt eelmisele aastale, otsustati koroonaviiruse leviku tõttu hajutada programm kolmele nädalavahetusele, et tagada kõikide külaliste turvalisus ja ohutus külastuskeskuses viibimisel. "Põnevat tegevust ja programmi jätkub kolmeks nädalavahetuseks ja iga nädalavahetus on pisut erineva sisuga," julgustas Uusmaa elamuskeskust külastama.

Järgnevatel nädalavahetustel toimetavad Protos ettevõtted, ühendused, haridusasutused ja teaduse populariseerijaid, kes korraldavad harivaid ning põnevaid meisterdamise ja leiutamise töötubasid. Veel toimuvad seikluslikud ja lõbusad mängud, millest saab osa võtta kogu perega.

Esimene leiutajate nädalavahetus toimub 13.-14. novembril ning keskendub ringmajandusele, päikeseenergiale ja taaskasutusele. Keila ringmajanduse selts korraldab parandustöötoa, kuhu saab kaasa võtta oma katki läinud mänguasja ja selle spetsialistide abiga korda teha. Pandipakend on üles ehitanud põneva taaskasutamise teekonna. Enerhack töötoas saab meisterdada endale päikesepaneeliga jõuluvalgusti.

Teine nädalavahetus, 20.11–21.11, toob Protosse keskkonna- ja teadusteemad. Uuritakse, kuidas valmistatakse autorehvidest jalanõusid, Merkuuri töötuba õpetab kasutama kiiresti erinevaid tööriistu ja nende abil leiutama ning Ringkarp tutvustab enda keskkonnasõbralikku leiutamist. Lisaks pannakse Protosse püsti Eesti suurim LEGOlinn ja korraldatakse töötubasid.

Leiutajate kuu lõpeb novembri viimase nädalavahetusega, mis on pühendatud väikestele leiutajatele. Viimasel nädalavahetusel täidetakse Proto papiga. Koostöös Eesti Ringmajandusettevõtete Liidu ja Eesti Pakendiringluse ning Proto leiutajatega ehitatakse leiutiste prototüüpe, mis võiksid muuta maailma.

Proto avastustehas on koguperekeskus, kus teadust ja leiutisi tutvustatakse uudse VR-tehnoloogia kaudu. Proto asub Noblessneri sadamalinnakus aadressil Peetri 10 ja on avatud teisipäevast pühapäevani kell 11–18.