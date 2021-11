Koolitants@Just toob noorte tantsufilmid suurele ekraanile

Sel aastal esmakordselt toimuv Koolitants@Just kaasab noori tantsufilmide loomisel ning pakub võimalusi nende esitamiseks laiemale vaatajaskonnale. Just Filmi juht Heleen Sutt ütles, et kaks noortefestivali on leidnud uued põnevad ühiskohad, mis loovad noortele võimaluse kogeda midagi uut, toetada teisi ning loodetavasti saada julgust ka ise nii filmi- kui ka tantsukunsti kaudu oma mõtteid väljendada. "Kuna kohtuvad kaks meediumit - tants ja film - on seda põnevam, et Just Film ja Koolitants koostööd teevad ning tantsufilmidele tõepoolest väärilist väljundit pakuvad," lisas Koolitantsu peakorraldaja Raido Bergstein.

Festivaliprogrammis osalevate filmide seas on nii noorte endi lavastatud ja korraldatud töid kui ka selliseid, kus ekraanil astuvad üles küll noored tantsijad, kuid protsessi veavad professionaalsed koreograafid ja tantsuõpetajad. "Koolitants@Just lühitantsufilmide programm üllatab nii kõrge tehnilise kui ka vinge koreograafia ja kunstilise taseme poolest," sõnas linastuvate tantsufilmide kohta PÖFF-i tegevjuht ja Just Filmi programmijuht Mikk Granström.

Tantsufilmide programm linastub kahes osas. Esimest, 11 filmist koosnevat kassetti saab näha 13. novembril Tallinnas Apollo kinos Solaris ja 14. novembril Tartu Elektriteatris. Teine kassett, milles linastub kaks pikemat tantsufilmi, jõuab kinoekraanidele 16. novembril Tallinnas Apollo kinos Solaris ning 17. novembril Tartu Elektriteatris.