Euroopa meister aitab Tai poksiga vaimse tervise probleeme lahendada

Jana Iljenkova Grishina on esimene Eestist pärit neiu, kes pääses Tai poksiga rahvusvahelisele areenile. Tee poksini leidis ta 12-aastaselt. "Sain kohe aru, et tahan sellega tegeleda," rääkis Jana.

Jana saavutas spordialaga palju. Nii kuuluvad talle Euroopa ja Balti meistrivõistluste tiitlid. Samuti on ta mitmekordne Eesti meister. Kõige suuremaks saavutuseks peab Jana maailmameistrivõistlustel osalemist ja seal neljanda koha pälvimist. "Mul oli alati eesmärk võita."

Pärast maailmameistrivõistlusi Peterburis 2012. aastal hakkas Jana võistlusvaim kustuma. Naine meenutas, et ühel hetkel tekkis tal vastumeelsus võistlemise vastu. Abikaasa toel ja vaatamata enda hirmudele, jätkas Iljenkova Grishina siiski spordialaga tegelemist, kuid hoopis teises kohas. Nii alustas naine tööd treenerina Tallinna vaimse tervise keskuses.

"Mul oli alati lapsepõlves selline mõte, et tahan aidata inimestele ja tahan töötada inimestega," rääkis Jana Iljenkova Grishina.

Oma tööd Jana ohtlikuks ei pea, pigem vajalikuks. Mõned patsiendid vajavad Jana sõnul spordiga tegelemist, sest see aitab kaasa rutiini tekkimisele ja stabiilsusele.

Jana Iljenkova Grishina sõnade kohaselt on inimeste peamised probleemid stress, ebastabiilne olukord ja emotsioonide kontrollimine. Näiteks arvavad paljud, et trenn aitab neil kõik emotsioonid välja elada ja rahmivad trennis ülearu. Treeneri sõnul peavad inimesed õppima ka rahunema. "Läbi selle spordi mulle tundub, et nad õpivad kontrollima ennast."

"See pole mitte ainult palk või töö. See on midagi rohkem," rääkis Jana Iljenkova Grishina. "Tunnen sellest rõõmu," ütles treener ja lisas, et annab endast kõik, et ka teistel oleks hea.

Naise sõnul ei tegele ta ainult klientide, vaid ka iseendaga. Jana Iljenkova Grishina tõdes, et ka temal esineb vahepeal keerulisemaid olukordi. "Siis on mul ka inimesed, kes aitavad," rääkis ta ja lisas, et kui vaja, käib ta ka psühholoogi juures. Samuti on toeks on abikaasa Dmitri-Jaan Iljenkov.

Lisaks tööle vaimse tervise keskuses on Jana treener ka enda spordiklubis ning viib läbi personaaltreeninguid. Lisaks nõuavad iga päev tähelepanu naise kolm last.

Jana Iljenkova Grishina sõnul teeb tal südame soojaks hetked, kui näeb, et tema tööst on kellelegi kasu olnud.