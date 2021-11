Muusik Kill Kaare tutvustas "Ringvaates" kummalisi pille

Muusik Kill Kaare kogust leiab mitmesuguseid pille. Näiteks on selles esindatud Austraalia aborigeenide instrument didžeriduu. Pilli õppis Kaare mängima seitsme päevaga. "Didžeriduu sees on peidus kogu Austraalia džunglite loomastik, linnustik. Kõik hääled on siit saadaval." Nii tõi muusik kuuldavale Austraalia metsiku koera Dingo häälitsuse.

Lisaks pillide mängimisele, räägib Kaare juurde erinevaid lugusid ja tutvustab pillide ajalugu. Näiteks teadis Kaare rääkida, et kõige paremad didžeriduud ei ole valmistatud mitte inimese käte all, vaid hoopis termiitide poolt. "Kõige paremad didžeriduud on sellised, mille on seest tühjaks söönud termiidid."

Lisaks didžeriduule tutvustas muusik ka teisi eriskummalisi instrumente. Näiteks esitles Kill Kaare teokarpi meenutavat puhkpilli shanki, mis on India kultuuris väga olulisel kohal. "Kõik peod algavad sellega, et puhutakse shanki ja see kutsub jumalad kohale."

Samuti rääkis Kaare ka trummide sünniloost. Tema sõnul valmisid esimesed trummid nii, et keraamilisele söögipotile pandi nahk peale.

Saates tutvustas mees ka näiteks vorstipuu viljadest valminud pilli.