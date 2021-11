Fotograaf Lonely Planeti reisisoovitustes: tegemist pole ohtlike kohtadega

Reisiajakiri Lonely Planet valib igal aastal välja sihtriigid, mida soovitab inimestel külastada. 2022. aasta soovitustest rääkis "Ringvaates" fotograaf Silvia Pärmann, kes on mõnda riiki ja linna nimekirjast juba külastanud.

Reisiajakirjanik ja fotograaf Silvia Pärmann jälgib suure huviga Lonely Planeti sihtriigi soovitusi. "Need peegeldavad inimeste ootusi ja mingeid trende, mis muidu maailmas on." Kui ülemaailmselt muutuvad populaarseks Korea toidukultuur või filmid, on Pärmanni sõnul tõenäoline leida nimekirjast mõni Korea linn.

Üheks Lonely Planeti järgmise aasta sihtkohaks on lisatud Norra, mis pälvis nimekirjas lausa teise koha. Pärmanni sõnul meelitab Norra loodus eestlasi sinna matkama ja puhkama. Norra pakub võimalust nii suvel kui ka talvel aktiivselt sporti nautida. "Suvel purjetad, talvel suusatad," sõnas Pärmann.

Edetabelisse jõudis ka Sloveenia. "Ma tõesti julgen soovitada," rääkis fotograaf ja nentis, et riik on jäänud paljudele tähelepanuta. Tema sõnul kohtuvad riigis erinevad kultuurid, mis annab Sloveeniale palju juurde. Samuti on Sloveenia pealinn Ljubljana Pärmanni sõnul ideaalne koht linnapuhkuseks.

"Need on huvitavad riigid, kus tõenäoliselt miski sind surmaohtu ei pane," rääkis Pärmann Lonely Planeti poolt koostatud nimekirjast.

Seitsmendale kohale paigutas ajakiri Omaani. "Omaani jõudmine sellesse edetabelisse mind üldse ei üllata," sõnas fotograaf ja lisas, et tegelikult on ta oodanud, et riik jõuaks edetabelisse juba varem. Kuigi Omaan võib inimestele tunduda ebaturvaline, siis Silvia Pärmanni sõnul pole vaja hirmu tunda. Küll aga võivad kartust tekitada Omaani naaberriigid.

Kümnendal kohas paikneb nimekirjas Egiptus, mis on ka eestlaste seas armastatud reisisihtkoht. Pärmanni sõnul võib hetkel olla kõige parem aeg Egiptusse külastamiseks, sest turiste on vähem ning saab nautida kultuuri ja ajalugu.

Lisaks riikidele reastab Lonely Planet ka kümme linna, mida soovitab järgmisel aastal külastada.

Nii leiab nimekirjast viiendalt kohalt Nigeeria pealinna Lagose. "Oleme ausad ega Nigeeriast peale nende petukirjade suurt midagi keegi meist ei tea," sõnas Pärmann ja lisas, et tavaliselt leiab Nigeeria reisihoiatuste, mitte soovituste seast. Kuigi Lagost pole Silvia Pärmann jõudnud veel külastada, soovib ta seda siiski teha. "See hakkas kõlama kohana, kuhu tahaks minna, sest seal kohtuvad suurlinna melu ja väga hästi hoitud rahvuspargid."

Küll aga nentis Silvia Pärmann, et tabel ei võta väga arvesse, millised riigid on tänaseks turistidele piirid avanud.

Nimekirjas olid veel riikidest esindatud Cooki saared, Malawi, Nepal, Anguilla, Belize ja Mauritius. Linnadest jõudsid nimekirja Auckland, Taipei, Freiburg, Atlanta, Nikosia, Dublin, Merida, Firenze ja Gyeongju.