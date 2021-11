Räppar Missy Elliott sai Hollywoodi kuulsuste alleel oma tähe

"Ma tulin siia umbes 20 aastat tagasi ja kõndisin lihtsalt mööda kõigist nendest tähtedest ja unistasin," ütles Missy Elliott enda kõnes Hollywood Boulevardil. "See on lihtsalt õnnistus suurelt unistada ja see tõesti juhtus. Ma tõesti seisan siin."

Kõnes tänas räppar oma lähedasi, kuid ka eelkäijaid. Näiteks lauljanna Queen Latifaht, Monie Love'i, Sha-Rocki, Angie Stone'i ja mitmeid teisi.

Lisaks Elliottile pidasid kõne lauljad Ciara ja Lizzo, kellega artist on varasemalt koostööd teinud. Lizzo nimetas Elliotti universumi säravaimaks täheks ja rääkis, et on räpparit imetlenud juba noorelt. "Ma jälgisin sind terve elu ja nägin sinus superstaari, kuid nägin ka iseennast," rääkis Lizzo.

Elliott on välja andnud kuus stuudioalbumit. Nende seas on näiteks "Supa Dupa Fly" ja "The Cookbook". Samuti on räppar neljakordne Grammy võitja.