Inglise rokkbänd Placebo annab üle seitsme aasta Eestis kontserdi

Placebo on tegutsenud 25 aastat ja müünud üle 13 miljoni albumi. Üle seitsme aasta annab bänd Eestis kontserdi, mis toimub 14. oktoobril 2022. aastal Saku Suurhallis.

Bändi muusikalisteks mõjutajateks on David Bowie, Nirvana, Depeche Mode ja suvel Eestiski esinev Iggy Pop. Placebo tegi muusikamaastikul läbimurde aastal 1997, pärast singli "Nancy Boy" väljaandmist. Lugu sai kohe populaarseks soonormide piire ületava sisu tõttu.

Placebo on aastate jooksul teinud koostööd erinevate artistidega, sealhulgas David Bowie'i, Justin Warfieldi, Michael Stipe'i ja Alison Mosshartiga. Tänaseks on bänd välja andnud seitse stuudioalbumit, mis kõik jõudnud Ühendkuningriigis 20 parima hulka.

Septembris avaldas bänd üle viie aasta esimese uue singli "Beautiful James" ning lubas, et värsket muusikat tuleb peagi lisa. Placebo kuulsaimate lugude hulka kuuluvad näiteks "Every You Every Me" ja "The Bitter End".

Piletite müük algab Piletilevis 17. novembril kell 11.