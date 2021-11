Uku Haasma avaldas väljamõeldud keeles singli "Rodeo"

Haasma sõnul on "Rodeo" üks sõgedamaid ja täiejõulisemaid lugusid, mis ta on loonud. "Emotsioonide valang, kärts, mürts, tuli ja pauk. Jõuline kooslus, mille vahele on põimitud erinevaid vokaale, mis tekkisid loo kirjutamise algushetkedel. Selle energilise ühepajatoidu kaste sai meisterdatud kõikide sõnade, häälikute ja silpide koosmõjul, mis tol hetkel enda seest koorusid," kirjeldas Haasma enda uut salapärast ja väljamõeldud keeles lugu.

Kui küsida, et mis keeles see lugu õieti on, siis ühest vastust ei olegi – nõnda nentis Haasma ka oma sotsiaalmeedia kanalites fännidega suheldes. "Küllap väljamõeldud keeles," naljatles ta.

Muusikavideo tegemise mõte tekkis pärast ''Rodeo'' salvestusprotsessi. ''Mõtlesime, et võiksime filmimisel kasutada mingisugust vanakooli kaamerat, mis tekitaks vastavat salapärast ja veidi isegi ehk kõhedat emotsiooni. Leidsimegi ühe vana VHS kaamera, millega otsustasime Viljandis kunstnik Ave Nahkuri keldris, ''Seene baaris'' filmida. Arvan, et antud lähenemine oli ainuõige," selgitas Haasma.

Ta lisas, et on tänulik oma bändikaaslastele, kes on alati ühes paadis selliste heas mõttes hullude ja lennukate ideedega.